Falošná hra na transparentnosť na úkor vidieka - Uviazne slovenský vidiek v dvadsiatom storočí, bez kvalitného internetového pripojenia?

Keď som pred niekoľkými týždňami počul vyjadrenie šéfa Útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) Štefana Kišša (pod rezortom financií) o tom, že podľa neho (nech ho parafrázujem) ľudia na vidieku nepotrebujú internet, ale kanalizáciu, mal som zmiešané pocity (https://www.aktuality.sk/clanok/847429/europa-nam-zaplati-internet-no-my-potrebujeme-kanalizaciu-podcast/)

Najprv ma vyrušilo to, ako ľudí na vidieku vlastne berie. Že osoba, ktorá by teoreticky mala rozhodovať o všetkých investíciách nad 1 mil. eur v tomto štáte (aj keď reálne pri plošných testovaniach to zrazu nebolo potrebné), má pocit že ľudia na vidieku práve zliezli zo stromov (nadnesene povedané). Potom som si uvedomil, že asi najhoršie je na tom je to, ako žalostne málo rozumie tak odbornej téme, o ktorej hovorí. Áno, je prirodzené, že nikto nie je superman a ak dnes rozhoduje o vrtuľníkoch, zajtra o železniciach a na tretí deň má hovoriť o telekomunikáciách, tak úplne samozrejme, že najneskôr tej tretej téme nemôže rozumieť tak, aby bol v stave o nej plnohodnotne a kompetentne rozhodovať. Teda, ak vôbec, dokázal detailne porozumieť aj tým prvým dvom témam. To sa jednoducho nedá a z podcastu to priam kričalo, že práve toto je tá „tretia téma“.

Vidiek si zaslúži aj kanalizáciu, aj internet

Tak som si povedal, že určite niekto pánovi riaditeľovi dodatočne vysvetlí, aký nezmysel povedal. Veď predsa nie je vôbec potrebné vyberať medzi kanalizáciu a internetom v dedine. Ale práve naopak. Ak si dedina bude kopať kanalizáciu (alebo chodníky a pod.) tak ten internet (rozumej rúry na zafúknutie optického vlákna) má vďaka tomu takmer úplne zadarmo (za cenu tej HDPE rúry) po celej dedine. Preto nestojí otázka či jedno alebo druhé – ale naopak – jedno bez druhého je nezmysel, ktorý tento štát jednoducho nesmie dovoliť. Bolo by to mrhaním verejných zdrojov a ďalšou diskrimináciou ľudí, čo nebývajú v hlavnom alebo krajskom meste.

Žiaľ včera som si prečítal blog podriadeného pána Kišša a priam som sa vyľakal (https://dennikn.sk/blog/2265139/rychly-internet-na-slovensku-nepotrebuje-velke-investicie-statu/ ). To nielen, že riaditeľ a jeho podriadený prirodzene nedokážu porozumieť každej tretej (alebo každej druhej) problematike, ktorú dostanú na stôl. Ono je to možno ešte horšie ...

Nemôžeme vidiek nechať v dobe kamennej

Máme vládu, ktorá sa hrdí svojou protikorupčnosťou. A tak nám tvrdila, že rozhodovanie o každej jednej malej investícii (z hľadiska štátu je 1 mil. nízka suma – oveľa nižšia ako napríklad za plošné testovania) zverí skupine niekoľkých ľudí. No a práve si čítame, že tá skupina ľudí v téme, ktorú na Slovensku mediálna väčšina žiaľ nerieši, sa v dobe, keď každý iný štát EU sa rozhodol že do roku 2025 každému občanovi zabezpečí gigabitové pripojenie bez ohľadu na to kde býva (stratégia Gigabitovej EÚ - https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/SK/1-2016-587-SK-F1-1.PDF ), práve rozhodla slovenský vidiek nechať „v dobe kamenej“. Nechať ho na kolabujúcich WiFinách a bezdrôtovom internete, ktorý im v búrke nejde vôbec, alebo ide len veľmi pomaly. Podľa týchto pánov, my, tu na Slovensku asi nepotrebujeme zastaviť vyľudňovanie vidieka. My nepotrebujeme aby sa deti na vidieku dištančne vzdelávali, aj keď je zlé počasie a nemuseli cestovať do krajského mesta za vyšetrením ak sa bude dať v budúcnosti vykonať telemedicínou. My ideme na tento účel (do ktorého okolité krajiny investovali už doteraz stovky miliónov eur a idú tieto financie ešte výrazne navýšovať) použiť menej peňazí než napríklad na cyklotrasy, alebo na celoplošné testovanie! Podľa (pravdepodobne v meste bývajúcich) pánov z útvaru hodnoty za peniaze je cyklistika pre ľudí na vidieku dôležitejšia než dištančné online vzdelávanie. A načo im bude telemedicína keď budú veľa bicyklovať ... predsa neochorejú. A to, že mobilná 5G sieť minie päťnásobne viac elektrickej energie na to isté čo optická, k pánom ešte asi ani nedorazilo.

Aj vám to znie nepochopiteľne? A oni o tom dokonca hrdo verejne rozprávajú a píšu?

Falošná hra na transparentnosť

Keďže argumenty v blogu sú cca 20 rokov staré a boli to práve predstavitelia Hlasu, ktorí pôvodne neefektívne smerovanie eurofondov do tejto oblasti na Slovensku začali pred pár rokmi meniť (práve preto, že vychádzalo z týchto zastaralých trendov a naši susedia už chystali niečo iné), poďme sa pozrieť na to, komu by to, čo napísal pán Kmeťko na slovenskom telekomunikačnom trhu pomohlo najviac.

A zdá sa, že je to jednoznačné. Tú telekomunikačnú spoločnosť, každý kto vie napočítať do štyroch hneď identifikuje. Je to totiž jednoduché vďaka tomu, že pán Kmeťko nám silou mocou chce vnútiť pocit, že 5G na Slovensku ľudom bez optiky postačí. A to na rozdiel od iných štátov, kde masívne investujú aj do optiky do všetkých domácností a na rozdiel od obyvateľov miest, ktorí budú mať obe.

Takže poďme na to. Koľko máme na Slovensku celoštátnych operátorov s frekvenciami na prevádzkovanie 5G? A koľko z nich sa riadi presne tým čo pán Kmeťko opisuje? Stačí si pozrieť jeden jediný článok z minulého mesiaca o operátoroch, ktorí budujú optické pripojenia do domácností. Nech sa páči: https://zive.aktuality.sk/clanok/150560/chcete-aby-vybudovali-optiku-aj-u-vas-od-operatorov-sme-zistovali-co-treba-urobit/ prehľadne uvedený postoj slovenských telekomunikačných operátorov k tomu, čo navrhuje pán Kmeťko pre slovenský vidiek. Každý z tých operátorov to robí presne naopak než UHP navrhuje, pretože pre svojich zákazníkov chce to najlepšie. A zákazníci tak ako všade na svete to aj využívajú, pretože napríklad 4K videá do telky skratka cez 4G ale ani 5G sieť nebudú môcť pozerať všetci. A jediný operátor, ktorý už aj spustil 5G sieť a v prehľade sa nespomína, lebo zákazníkom do domácnosti optické pripojenie neposkytuje je.....?

Tak sa pýtam, či toto je tá sľubovaná nová transparentnosť tejto vlády? Občan na vidieku si má vybrať čomu bude veriť? Či tomu, že nemá gigabitové pripojenie (ktoré v roku 2025 bude mať každý občan EÚ aj na najvzdialenejšom salaši) preto, lebo UHP každej odbornej téme prirodzene nemôže dostatočne rozumieť? Alebo preto, lebo ľudia čo o tom rozhodovali si nepochopiteľne zvolili práve tú stratégiu, ktorú dnes na slovenskom telekomunikačnom trhu presadzuje len jeden jediný telekomunikačný operátor? Toto je tá transparentnosť? Rozhodli sme sa slovenský vidiek „pustiť k vode“, nechať ho uviaznutý v dvadsiatom storočí, s nezodpovedanou hádankou prečo? Alebo zodpovedanou?