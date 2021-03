Pán minister Heger, toto je amaterizmus, takto dostanete vidiek do digitálneho stredoveku!

Pán minister Heger, toto je amaterizmus najhrubšieho zrna, takto dostanete vidiek do digitálneho stredoveku!

Vážený pán minister, týmto Vás verejne vyzývam aby ste prevzali politickú zodpovednosť za blog Vašich podriadených na tému rýchleho internetu na Slovensku: https://dennikn.sk/blog/2265139/rychly-internet-na-slovensku-nepotrebuje-velke-investicie-statu/. Je smutné, že z útvaru hodnoty za peniaze (ÚHP) sa stal nástroj politického boja a nie nezávislý a odborný garant. Na uvedený blog sa pozreli skutoční experti a svoje stanovisku zverejnili na stránke IT asociácie Slovenska. Dovoľujem si tvrdiť, že experti ho elegantne, slušne a jednoznačne zosmiešnili: https://itas.sk/stanovisko-k-nazoru-utvaru-hodnoty-za-peniaze-k-investiciam-do-rychleho-internetoveho-pripojenia/.

Odborníci poukázali na to, že Slovensko ponúka pre 40% obyvateľov Slovenska riešenie, ako ŽIADNA INÁ KRAJINA EÚ

Pán minister Heger, v mene občanov Slovenska Vás žiadam, zabezpečte, aby sa už nemohlo stať, že v tejto mimoriadne dôležitej téme (a každej inej, ktorej rovnako katastrofálne nerozumejú) budú v UHP rozhodovať o tom, koľko prostriedkov z Plánu obnovy alebo eurofondov v nej Slovensko využije. V opačnom prípade hrozia našej krajine škody v stovkách miliónov EUR a nevyčísliteľné dopady na kvalitu života a budúcnosť veľkej časti občanov Slovenska!

Keď som napísal svoj prvý blog na SME nielenže som nedúfal, že dosiahne taký počet videní, ale vôbec som si nemyslel, že tak rýchlo mi dá niekto za pravdu. Samozrejme nie politicky. Predsa len, stále je ešte veľa voličov súčasných koaličných strán, ktorí už síce na vlastné oči vidia túto vládnu katastrofu a preto znovu voliť (minimálne) OĽANO určite nebudú, ale keď na tie zlyhania poukáže niekto zo strany Hlas, stále si ešte držia odstup. Kvôli beľmu na očiach a z nenávisti voči strane, z ktorej sme odišli, z nenávisti, ktorú im terajší premiér svojim fejsbukovými statusmi za tie roky vytvoril a stále vytvára.

O to zaujímavejšie bolo si prečítať stanovisko ľudí, ktorí sa téme o ktorej Útvar hodnoty za peniaze písal, aj naozaj rozumejú. Jasne vyargumentovaný a zjednodušene podaný názor expertov si predpokladám, (alebo skôr dúfam) „všetkému na svete rozumejúci“ analytici UHP spochybniť nedovolia. Šokujúce bolo najmä ich vyjadrenie, že Útvar hodnoty za peniaze „pre 40% obyvateľov Slovenska, prevažne na vidieku, totiž navrhuje také „riešenie“, aké žiadna z krajín EÚ.“

Nepoškodzujte záujmy Slovenska

Tím expertov zo Žilinskej univerzity spolupráci s expertmi z rôznych oblastí samozrejme tú moju otázku z prvého blogu (či ide „len“ o to, že téme analytici z UHP skrátka nerozumejú alebo či úplne netransparentne presadzujú to čo vyhovuje stratégii iba jedného konkrétneho mobilného operátora) nemohli zodpovedať. Poukázali len na to, že ciele opísané UHP a ciele celej EÚ sa nezhodujú. Lepšie povedané sú diametrálne odlišné. Možno pánom z UHP pripadali rovnaké, možno nietorým laikom. Akurát, že laici by nemali rozhodovať o tom, koľko prostriedkov na danú vec Slovensko, napríklad z Plánu obnovy, požiada! Pretože ak ostatné štáty EÚ na internetizáciu v Pláne obnovy dajú možno aj 20% (ako umožňuje Brusel), a Slovensko oveľa menej (alebo nedajbože nič), pôjde o bezprecedentné poškodzovanie záujmov Slovenska a ich občanov! Potom už bude úplne bezpredmetné, či sa tak udeje kvôli nepochopeniu tej témy pánmi z UHP alebo na Váš pokyn pán minister. Budeme vďaka Vám na smiech cele Európe a dopadneme asi ako jediná krajina v EÚ s vidiekom v digitálnom stredoveku. Za to však cyklisticky na úrovni vďaka 100 miliónom EUR, ktoré plánujeme dať v rámci toho čo táto vláda považuje za reformu - na cyklotrasy (a to hovorím ako veľký fanúšik športu).