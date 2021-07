Pendleri nie sú občanmi druhej kategórie, ale táto vláda ich z nich robí. Chaotické zatváranie hraníc spôsobilo medzinárodnú hanbu a skomlikovalo život mnohým občanom.

Jedným zo základných princípov Európskej únie je sloboda pohybu. Je preto úplne prirodzené, že Slováci dochádzajú za prácou do zahraničia a rovnako je prirodzené, že si nájdu napríklad bývanie za hranicami a na Slovensko každý deň dochádzajú. Táto vláda však z pendlerov (ľudí dochádzajúcich pravidelne za prácou cez hranice) spravila občanov druhej kategórie

To, že súčasná vláda s obľubou ignoruje názory odborníkov a svojim amaterizmom denno denne spôsobuje chaos a zmätok je vec verejne známa. Včera, prakticky bez varovania, bolo uzatvorených až 33 hraničných priechodov. Viete, v každej rozumnej krajine sa takéto veci komunikujú dopredu a ak nie odbornosť, tak slušnosť káže o takomto kroku v dostatočnom predstihu informovať vlastných občanov a susediace krajiny. Informované neboli ani samosprávy. Ale v krajine, kde Igor Matovič oznamoval ako premiér dôležité veci cez sociálne siete už nič neprekvapí.

Vrchol neúcty voči susedným krajinám a pendlerom

Situácia nie je ľahká a tento chaos zo zatvorením hraníc ma reálny dopad na prácu a životy ľudí. Šokovaní ostali nielen občania Slovenska, ale aj okolitých krajín. Problémy mala autobusová doprava, množstvo ľudí nemohlo ísť do práce alebo meškali. V tejto náročnej dobe, keď doslova mnohí občania prežívajú, vďaka nezvládnutej pomoci zo strany vlády, je to nesmierne cynické a krajne nezodpovedné. Mnohých ľudí chystajúcich sa do práce vojaci a policajti otáčali naspäť, vracali sa dokonca aj autobusy. Na viacerých hraniciach začali protesty, napätie sa tam podľa očitých svedkov dalo krájať, svoje si vypočuli aj policajti a vojaci. Tých je mi úprimne ľúto, keďže si plnili len svoje povinnosti a nemôžu za neschopných a nekompetentných členov vlády a ministrov a ich šialené rozhodnutia. Na komplikácie poukázal aj český minister vnútra.

Táto babrácka vláda dokonca nezvládla poriadne ani uzatvoriť hranice, nebola schopná ani zabezpečiť zátarasy

Toto vládne zoskupenie amatérov nezvládlo ani takú jednoduchú vec, keď už chceli zatvárať hranice, a to zabezpečiť fungujúce zábrany alebo zátarasy. Boli sme tam svedkami ponižovania vlastných občanov formou vysypania štrku ako provizórneho spôsobu bránenia prekročeniu hraníc. Taktiež túto bizarnú akciu nezvládla zabezpečiť personálne. Počas toho, ako si policajti alebo vojaci odbehli na obed (na ktorý majú samozrejme nárok, nie je to ich chyba), nahnevaní českí a slovenskí občania niektoré zábrany jednoducho odsunuli a priechody začali využívať. Táto vláda nás tak vrátila do čias studenej vojny, kde boli betónové zátarasy, vysypaný štrk na ceste či uzavreté desiatky hraničných priechodov bežné. Dnes sme, ale v 21. storočia, kedy je Slovensko členom Európskej únie a Schengenu. A na koronavírus sa jednoducho nemôžu vyhovoriť. Toto je amatérska a zbabraná akcia na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni. Slovenská ústava zaručuje každému občanovi možnosť návratu do vlasti, ale táto vláda sa rozhodla naďalej rozdeľovať spoločnosť formou ekonomického a sociálneho nátlaku na vlastných občanov a dnes sme opäť svedkami medzinárodnej hanby a poškodzovania vlastných občanov.